Junger Halleiner erobert die Schlagwerkwelt

Jakob Mancinelli spielt Uraufführungen, gewinnt reihenweise Wettbewerbe und studiert schon jetzt am Mozarteum bei Szenestar Martin Grubinger - mit gerade einmal 14 Jahren.

Zugegeben, eine gewisse genetische Basis hat Jakob Mancinelli schon mitbekommen - beide Eltern sind selbstständige Musiker und Musiklehrer, Papa Ivan am Schlagwerk, Mama Christina Schorn-Mancinelli an der Gitarre. Eine Vita wie der 14-Jährige muss man dennoch erst einmal hinlegen: 1. Preis in der Schlagzeug-Solowertung beim "Prima la Musica"-Bundesbewerb 2019 und 2021; erste Preise bei der "Swiss Percussion Competition" in der Schweiz und bei der "International Percussion Competition Hallein"; im Herbst 2020 Uraufführung eines eigens für ihn komponierten Stücks gemeinsam mit ...