Junger Illustrator zeichnete Stadt Salzburg als Wimmelbild

Wer arbeitet für die Stadt Salzburg und was bietet sie den Bürgerinnen und Bürgern? Der Illustrator Clemens Birsak hat dazu ein Wimmelbild angefertigt.

Es gab fast keinen Moment in den vergangenen Wochen und Monaten, in denen der Salzburger Künstler Clemens Birsak nicht zu seinem Druckbleistift gegriffen hat. "Ich habe fast rund um die Uhr Ideen gesucht und dann gezeichnet. Egal ob im Büro, im Park, an der Salzach, zu Hause vorm Fernseher oder bei Freunden im Schrebergarten", sagt der Illustrator, der in Lehen wohnt.

Clemens Birsak hat im Auftrag der Stadt Salzburg und in Kooperation mit der Werbeagentur Academy ein sogenanntes ...