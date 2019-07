Junger Mann soll Zwölfjährige missbraucht haben: Prozess in Salzburg

22-jähriger Angeklagter war vor Gericht nicht geständig: Er gab intime Treffen mit dem Mädchen zu, habe aber ihr Alter nicht gewusst.

Ein 22-Jähriger hat sich am Dienstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg zum Vorwurf, es sei bei fünf Treffen mit einer Zwölfjährigen auf öffentlichen Plätzen in Salzburg zu einem Geschlechtsverkehr gekommen, nicht schuldig bekannt. Sie habe einen reiferen Eindruck gemacht, der Angeklagte habe ihr Alter nicht gewusst und der Sexualverkehr "war einvernehmlich", sagte der Verteidiger.

Der bisher unbescholtene junge Mann (Verteidiger: RA Franz Essl) wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und pornografischen Darstellungen von Minderjährigen angeklagt. Bei zwei Treffen soll er mit seinem Handy Videoaufnahmen von sexuellen Handlungen gemacht und diese ins Internet gestellt haben. Als Tatzeitraum gab die Staatsanwaltschaft Ende 2016 bis 28. November 2017 an. Das mutmaßliche Opfer war damals zwölf beziehungsweise 13 Jahre alt, der beschuldigte Österreicher 20 bzw. 21 Jahre.

Verteidiger Essl erklärte vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Thomas Tovilo-Moik, dass das Mädchen freiwillig mitgemacht habe. Der Angeklagte und sie hätten sich auf einem Kontakt-Portal im Internet kennengelernt. Das Mädchen habe ihm zehn Nacktfotos übermittelt, es habe darauf ausgesehen wie eine 20-Jährige. Der Beschuldigte sei auch aufgrund ihrer schriftlichen Kommunikation davon ausgegangen, dass es bereits sexuelle Erfahrung gehabt habe.

Bei einem ersten Treffen habe das geschlechtlich voll entwickelte Mädchen einen entsprechenden Reifestatus ausgestrahlt. "Es hat auch selbst Kondome gekauft", sagte Essl. In den Sozialen Medien sei auch nirgendwo das Alter gestanden. Warum sich die beiden auf öffentlichen Plätzen wie im Lehener Park trafen, dafür fand der Verteidiger ebenfalls eine Erklärung. Sie stammten aus Familien mit indischem Migrationshintergrund - das Mädchen gehöre der Hindu-Religion an, der Angeklagte der Sikh-Religion -, und es sei in diesen Familien nicht üblich, dass sich die Jugend zu Hause gegenseitig besuchen könne. Essl plädierte für einen Freispruch.

Der Angeklagte beteuerte dann selbst vor dem Richter, dass er nicht schuldig sei. Er bestätigte, dass es zu diesen fünf Treffen mit dem Mädchen gekommen sei, wobei er ein Mal eine Videoaufnahme in zwei Sequenzen gemacht habe. Die Opferanwältin forderte ein symbolisches Teilschmerzensgeld in Höhe von 500 Euro. Ein Urteil wurde noch für Dienstag erwartet.

Quelle: APA