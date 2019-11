Junger Mann starb in Pfarrwerfen im Rauchgas

Mutter und Stiefvater wollten über Leiter noch zu Hilfe kommen, doch es war bereits zu spät.

Am Mittwochvormittag untersuchten ein Brandsachverständiger und Polizisten den Brandort. Dieser befindet sich in einer Wohnung des Zubaus beim Pfarrhof in Dorfwerfen. Nach ersten Informationen dürfte der Brand in den Morgenstunden im Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochen sein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Sohn der Familie in den Räumlichkeiten. Der etwa 23-Jährige dürfte in den Rauchgasen ums Leben gekommen sein.

Die Feuerwehr in Pfarrwerfen wurde um 7.28 Uhr alarmiert, schon zuvor waren die Mutter und der Stiefvater des jungen Mannes verständigt worden, dass es in der Wohnung brenne. Das Paar stieg über eine Leiter zum Balkon der Wohnung hoch, doch jede Hilfe kam zu spät.

Quelle: SN