Junger Mopedlenker flüchtete vor Verkehrskontrolle

16-jähriger Bursch wird nun wegen 19 Übertretungen im Verkehrsbereich angezeigt.

Auf gleich 19 Übertretungen im Verkehrsbereich brachte es ein 16-jähriger Mopedlenker am Wochenende in Henndorf. Am Sonntagnachmittag wollte ihn eine Polizeistreife in der Flachgauer Gemeinde anrufen. Doch dieser missachtete die Anhaltung fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit weiter. So auch mit rund 80 km/h durch eine 30er-Zonen-Beschränkung, von dort flüchtete er in weiterer Folge trotz Fahrverbots in den Erholungspark Henndorf. Der Bursch konnte schließlich angehalten werden. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass das Moped nicht zum Verkehr zugelassen ist und folglich auch kein Versicherungsschutz besteht. Zusätzlich waren Umbauten am nicht verkehrs- und betriebssicheren Moped vorgenommen werden. Der Lenker wurde wegen der 19 Übertretungen im Verkehrsbereich der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung zur Anzeige gebracht, heißt es von Seiten der Polizei.

Quelle: SN