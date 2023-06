Junger Motorradfahrer bei Unfall am Rossfeld über Leitplanke geschleudert

Der 19-jährige Oberösterreicher war laut deutscher Polizei auf der Höhenringstraße zu schnell unterwegs und prallte in einer Spitzkehre in die Leitplanke.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer wurde Samstag Nachmittag bei einem Unfall am Rossfeld schwer verletzt. Der aus Ried im Innkreis stammende junge Fahrer war gegen 15.30 Uhr mit 3 Freunden auf der Höhenringstraße unterwegs. Die Gruppe fuhr laut deutscher Polizei die B999 in Fahrtrichtung Maut-Süd in zu schnellem Tempo, für den unerfahrenen Fahrer, hinab.

Kurz vor einer Spitzkehre, in einer Rechtskurve, fuhr der junge Mann geradeaus weiter und prallte trotz Bremsversuch in die linksseitige Leitplanke am Abhang. Das Motorrad schlitterte an der Leitplanke entlang weiter talwärts und wurde stark beschädigt. Der Motorradfahrer wurde über die Leitplanke geschleudert und kam unsanft zwischen Gebüsch und Fels auf. Dabei wurde er mittelschwer an Armen und Beinen verletzt und musste mit dem verständigten Rettungshubschrauber aus Österreich ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen werden.

Die Feuerwehr Berchtesgaden war mit 3 Fahrzeugen im Einsatz und half bei der Bergung des Verletzten, bei der Verkehrslenkung sowie beim Binden von Betriebsstoffen. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße zeitweise gesperrt bzw. nur einseitig befahrbar. Den Motorradfahrer erwartet eine Bußgeldanzeige für zu schnelles Fahren.