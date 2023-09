Junger Pinzgauer Mopedfahrer rammte im Rausch einen Fußgänger: Geldstrafe im Gerichtsprozess

Obwohl stark betrunken, hatte sich ein Bursch (17) in einer Mainacht in Zell am See noch auf sein Moped gesetzt. Im Stadtteil Thumersbach rammte der Lehrling mit dem Zweirad einen Fußgänger (57). Der Bursch stürzte zwar auch, stieg aber wieder aufs Moped und fuhr davon. Wenig später forschte ihn die Polizei aus - ein Alkotest ergab 1,72 Promille. Das Opfer wurde erheblich verletzt, es erlitt unter anderem einen Fersenbeinbruch.

