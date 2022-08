Junger Rüde ausgesetzt, "weil er zu groß wurde"

Ein brauner, noch ganz verspielter junger Rüde bewohnt seit ein paar Tagen den letzten, üblicherweise für Fundtiere frei gehaltenen Zwinger im Salzburger Tierheim in Maxglan.

Luis, bei dem vermutlich Staffordshire Terrier und Cane Corso beteiligt waren, wurde ausgesetzt. Eine Passantin hatte den herrenlos beim Techno-Z in Itzling herumstreunenden Hund eingefangen und auf die nahe Polizeiinspektion gebracht. Luis ist zwar gechippt, aber nirgends registriert, stellten Mitglieder der Polizeihundestaffel fest.

Man habe das Tier noch in derselben Nacht auf die Fundtierdatenbank des Landes Salzburg gestellt, erzählt Tierheim-Chef Gerhard Redolf. "Schon am nächsten Tag haben wir erfahren, dass der Fund und die Übergabe an uns auf ...