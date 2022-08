Junger Salzburger holt sich WM-Titel im Modellsegelflug

Der 16-jährige Christian Brandner konnte sich in 15 Wettkampfrunden Kunstsegeln in der Slowakei behaupten.

"Für Zuschauerinnen und Zuschauer ist der Start am spannendsten. Der Pilot schleudert sein Modellflugzeug eigenhändig in die Luft", erklärt Mario Brandner im SN-Gespräch. Er ist Vater und Coach von Christian Brandner, dem neuen Junioren-Weltmeister in der Motorsportklasse F3K. Sohn Christian brillierte beim Wettbewerb in Martin in der Slowakei: In 15 Runden setzte er sich gegen Konkurrenten aus Kroatien, Tschechien und Deutschland durch.

"Der Wurfstart ist vergleichbar mit der Drehung eines Diskuswerfers." Das Modellflugzeug erhält beim Abwurf eine Geschwindigkeit ...