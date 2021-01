Junger Salzburger soll trotz positiven Coronatests nach Italien gefahren sein - Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Gesundheitsbehörde hatte gegen 19-jährigen Salzburger Strafanzeige erstattet. Fälle bei der Staatsanwaltschaft wegen Verdachts auf einen strafrechtlich relevanten Covid-Maßnahmen-Verstoß werden immer mehr.

Die Salzburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 19-jährigen, in der Stadt Salzburg wohnhaften Mann wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten (Paragraf 178 Strafgesetzbuch). Wie Barbara Fischer, Chefin der Anklagebehörde, den SN mitteilte, ist der junge Mann dringend verdächtig, trotz eines zuvor erfolgten positiven Coronatests "am 29. Dezember oder in den Tagen darauf seine Wohnung verlassen und nach Italien gefahren zu sein". "Wir ermitteln im konkreten Fall, weil die Gesundheitsbehörde bei uns Anzeige erstattet hat", so die Leitende Staatsanwältin Fischer.

Der Strafanzeige zufolge unterzog sich der 19-Jährige am 28. Dezember auf dem Flughafengelände einem PCR-Test. Am 29. Dezember sei dann ein positives Ergebnis vorgelegen. "Die Verständigung des Beschuldigten über das positive Ergebnis erfolgte per SMS, nachdem er telefonisch nicht erreicht werden konnte. Wir gehen davon aus, dass die Verständigung zeitnah erfolgt ist", sagt Fischer. Fakt sei, dass sich Vertreter der Gesundheitsbehörden am 4. Jänner für eine Nachschau zur Wohnung des knapp 20-Jährigen begaben: "Der Beschuldigte war nicht da. Den Behördenvertretern wurde mitgeteilt, dass er auf Urlaub gefahren ist."

Die Leiterin der Staatsanwaltschaft betont, dass "die Anzeigen wegen Paragraf 178 StGB, die bei uns einlangen, zunehmend mehr werden".