Junger Salzburger vermisst - große Suchaktion am Untersberg

Seit mehreren Tagen ist ein junger Mann aus der Stadt Salzburg abgängig. An die 130 Einsatzkräfte hatten zuletzt eine großangelegte Suchaktion am Untersberg bei Fürstenbrunn durchgeführt.

Bislang fehlt von Jona allerdings jede Spur. Er wird seit Donnerstag, 23. September, 17 Uhr vermisst. Jona ist 24 Jahre alt, 1,80 Meter groß, sehr schlank und hat kurze schwarze Haare. Zuletzt war er mit schwarzer Jeans, brauner Jacke und schwarzen Sneakers bekleidet, er führte eine schwarzen Rucksack mit sich.

Es wird vermutet, dass Jona im Raum Fürstenbrunn/Untersberg unterwegs gewesen ist, wo die Familie einmal gewohnt hat. Es gilt als nicht ausgeschlossen, dass er sich nach wie vor in dieser Gegend aufhält. Laut Handypeilung war sein Mobiltelefon zuletzt in der Nähe des Latschenwirtes in das Netz eingewählt.

Eine großangelegte Suchaktion in dem mit Abhängen, Höhlen und Nischen durchsetzten Raum Untersberg verlief jedoch ergebnislos. An der Suche waren Polizei, Rotes Kreuz und Bergrettung beteiligt.

Hinweise zum Verbleib auf Jona können an jede Polizeidienststelle (059133-0) gerichtet werden.