Nach dem Zusammenprall zweier Schifahrer in Obertauern beging ein unbekannter Unfallbeteiligter Fahrerflucht.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Schifahrern in Obertauern erlitt am Montagvormittag eine 40-jährige Dänin einen Kreuzbandriss und Prellungen. Der zweite Beteiligte, ein unbekannter junger Schifahrer, beging Fahrerflucht. Am Sonntag war es in Obertauern zu einem Pistenunfall mit zwei Verletzten gekommen: Ein 47-Jähriger war mit einem Zwölfjährigen zusammengestoßen.

Quelle: SN