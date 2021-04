Junger Spengler übernimmt KFZ-Traditionsbetrieb in Puch

Der 25-jährige Stefan Gimpl übernimmt den Pucher KFZ-Traditionsbetrieb. Damit sichert er die Weiterbeschäftigung der sechs Mitarbeiter.

Ins kalte Wasser springen war seit jeher Teil von Stefan Gimpls Berufsweg: Gleich nach dem Bundesheer meldete der damals 19-Jährige ein Kleingewerbe als Spengler und Lackierer an, das er vier Jahre später in die Karosserie Gimpl OG umwandelte, zuerst in Oberalm, später in Puch.

Selbst im Coronajahr machte Gimpl da keine Ausnahme: Nach sechs Jahren Selbstständigkeit wagte der heute 25-Jährige den nächsten großen Schritt, und übernahm mit 1. April den Sechs-Mann-Betrieb Kfz-Holztrattner in Puch, der künftig als Karosserie ...