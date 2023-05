Junges Duo brach ins Literaturhaus Salzburg ein und verwüstete Räume - Haftstrafen

Ein Syrer (19) und ein Russe (20) brachen an einem Jännerwochenende ins Literaturhaus in der Salzburger Strubergasse ein. Sie erbeuteten elektronische Geräte, 580 Euro Bargeld und Alkoholika. Zudem verwüsteten sie die Räume. Gesamtschaden: Fast 18.000 Euro. Am Mittwoch stand das Duo wegen Einbruchsdiebstahls und schwerer Sachbeschädigung in Salzburg vor Gericht.

BILD: SN/ROBERT RATZER War im Jänner von Einbrechern heimgesucht worden: das Literaturhaus Salzburg.

Der Syrer erhielt letztlich neun Monate teilbedingte Haft (zwei Monate davon unbedingt) - zudem muss er Bewährungshilfe in Anspruch nehmen sowie an einem Jugendcoaching-Projekt teilnehmen. Der Zweitangeklagte, ein Tschetschene, bekam zwei Monate unbedingte Haft als Zusatzstrafe zu einer früheren Verurteilung von neun Monaten unbedingt. Nicht rechtskräftig.