Junges Duo sichert sich"FeierFest"-Zertifikat

Melissa Forstandlechner und Victoria Hallinger wurden für ihr Hoffest am St. Johanner Reiterhof" ausgezeichnet. Das junge Duo präsentierte im Rahmen der Feierlichkeiten auch ein Buch, das im Rahmen ihrer "Jump-Ausbildung" der Landjugend verfasst wurde.

Im Rahmen ihrer "Jump-Ausbildung" der Landjugend verfassten die beiden Pongauerinnen Melissa Forstandlechner und Victoria Hallinger das Buch "Tierisch guad". Darin entdeckt das Protagonisten-Duo Max und Fabian den Alltag am Bauernhof und stolpert dabei in einige Abenteuer. Der Spielort des Buches - der St. Johanner Reiterhof - diente Mitte September auch als Austragungsort für ein von den Autoren veranstaltetes Hoffest, in dessen Rahmen das Buch feierlich präsentiert wurde.

In der Umsetzung des Festes setzte das junge Zweigespann in Zusammenarbeit mit Akzente Pongau die Punkte des "FeierFest"-Gütesiegels um. Dafür wurde das Duo nun von der Gemeinde St. Johann, der örtlichen Polizei, Akzente Pongau und dem Forum Familie als Erstes für ihre tadellose Umsetzung mit dem dazugehörigen Zertifikat geehrt. "Mit dem ,FeierFest'-Gütesiegel erstellten wir zehn Kriterien, wie eine sichere Veranstaltung für Jugendliche auszusehen hat. Auch der Umgang mit Alkohol spielt hier eine große Rolle", erklärt Daniela Wallinger von Akzente Salzburg. "Die beiden haben das perfekt gemacht und sich als erste Pongauer Vertreter das Gütesiegel redlich verdient." Lobende Worte gab es bei der Zertifikatsverleihung auch von St. Johanns Bürgermeister Günther Mitterer, Ernst Höllwart vom Bezirkspolizeikommando, Sabine Pronebner-Kurz von Forum Familie, den Vertretern der Landjugend Pongau, Stefanie Hallinger und Johannes Klaushofer und der Bäurin des Reiterhofes, Conny Rohrmoser.

Die Umsätze aus dem Buchverkauf und dem Fest kommen dem Verein "Kinderglück am Reiterhof" zugute. Conny Rohrmoser, die neben ihrer Arbeit am Hof als Pädagogin tätig ist, ermöglicht dabei gemeinsam mit ihren Therapietieren eine unbeschwerte Zeit am Reiterhof: "Immer mehr Kinder kommen zu uns auf den Hof und genießen die Zeit mit den Tieren. Sie können dabei persönliche Hürden überwinden. Das Tier dient als Medium für die Defizite der Kinder. Diese finanzielle Unterstützung hilft uns dabei, Kindern diese Therapie zu ermöglichen - dafür sind wir unendlich dankbar."