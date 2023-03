Junges Flachgauer Paar zur Polizei: "Nehmen Suchtgift als Ersatz für Schmerzmittel"

Zwei 24-Jährige hatten allerlei Drogen daheim - Anzeige.

Beschwerden der Nachbarn über massiven Cannabisgeruch in ihrer Wohnung wurde nun einem 24-jährigen Mann und seiner gleichaltrigen Mitbewohnerin in Obertrum zum Verhängnis. Die kontaktierte Polizei stellte am Donnerstag bei einer Hausdurchsuchung ca. 50 Gramm Cannabiskraut, psilocybinhaltige Pilze (Magic Mushrooms), eine geringe Menge (Speed), Cannabissamen sowie diverse Utensilien zum Drogenkonsum sicher. Die beiden 24-jährigen Wohnungsbesitzer gaben laut Polizeibericht an, "die Suchtmittel für den Eigenbedarf als Schmerzmittelersatz einzunehmen". Das Duo wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.