Jungfalke verirrte sich in Salzburger Franziskanerkloster

Eine Mitarbeiterin der Österreichischen Tierrettung barg den flugunfähigen Vogel. Die Brüder tauften ihn auf den Namen Manfred. Nun wird für den Vogel eine Patin oder ein Pate gesucht.



Mitte vergangener Woche verirrte sich mitten im Festspieltrubel in der Salzburger Altstadt ein junger Falke in den Garten des Salzburgers Franziskanerklosters. Einige Brüder hätten beobachtet wie der Vogel durch den Garten hüpfte und flatterte, schildert Moritz Windegger aus dem Mediensekretariat der Franziskaner Österreich. Das Tier war offenkundig flugunfähig. Wo es hergekommen war, blieb ein Rätsel: "Früher gab es einmal Falken an unserem Turm, aber diese Behausung ist schon länger unbewohnt", schildert der Franziskaner P. Johannes Schneider.

Grundsätzlich ist ein noch flugunfähiger Jungfalke nichts Ungewöhnliches: Falkenpaare setzen öfter ihren Nachwuchs aus, damit dieser selber fliegen lernt. Dabei beobachten sie das Jungtier von der Distanz und bringen eventuell selber Futter vorbei. Bei "Manfred" - so tauften die Salzburger Brüder das Tier - waren aber keine anderen Falken zu bemerken.

Auf Anraten von Besuchern des Klosters entschlossen sich die Franziskaner am Samstagnachmittag, die Österreichische Tierrettung zu Hilfe zu rufen. Mitarbeiter bargen den verwaisten Jungvogel. Manfred machte dabei nicht einmal ansatzweise den Versuch davonzufliegen und blieb stumm. Was die Helfer ebenso als Zeichen dafür werteten, dass der Falke nicht einfach von seinen Eltern zum Lernen ausgesetzt wurde, sondern dass ihm wirklich etwas fehlt.

Die Tierrettung brachte den Falken zum Tierschutzverein Wildtierhilfe TiniBlue in Lungötz im Lammertal (Bezirk Hallein), wo er seither versorgt wird und zusammen mit Artgenossen auch das Fliegen erlernen soll. Bis dahin sucht die Leiterin des Tierschutzvereins, Tini Pirnbacher, einen Paten für den Falken.