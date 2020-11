Jungmaurer-Wettbewerb: Landessieg für Max Brugger

Der Mitarbeiter der Mittersiller Firma Empl Bau zeigte maximale Leistung

Ein Buchstaben-Werkstück aus NF-Ziegeln mauern, eine Fensterlaibung gestalten oder für einen ansprechenden Putz sorgen - das ist nur eine Auswahl der Aufgaben, die Max Brugger und seine Konkurrenten zu erfüllen hatten.

Der 19-jährige Neukirchner war einer von sieben Hochbauern, die vom Leiter der Bauhofakademie Salzburg für die Teilnahme am Jungmaurerwettbewerb ausgewählt worden sind. Die Veranstaltung ging vom 9. bis zum 11. September über die Bühne. "Ich bin vorher sehr nervös gewesen und hätte nicht gedacht, dass ich gewinnen könnte. Nach den drei Tagen war mir aber schon bewusst, dass alles ganz gut gelungen ist, und so habe ich dann doch mit einem Stockerlplatz spekuliert."

Zwei Wochen lang zittern...

Bis zum Ergebnis hieß es für Max noch zwei Wochen lang zittern. Umso größer dann die Freude, als sich bei der Siegerehrung das gute Gefühl bestätigte. "Das Schöne daran ist auch, dass sich so viele Leute mit mir gefreut haben und stolz sind auf mich. Meine Familie und die Freundin, meine Kumpel und Arbeitskollegen. Und ganz besonders auch meine Chefs." Der junge Oberpinzgauer ist voll des Lobes für seinen Betrieb und ganz besonders für Helmut Kaltenhauser, den Lehrlingsausbildner bei der Firma Empl Bau.

"Überhaupt war meine Entscheidung für diesen Beruf zu hundert Prozent richtig. Mit eigenen Händen ein Haus bauen zu können, das ist so cool!"

Und nächstes Jahr geht's zur Bundsmeisterschaft

Max Brugger will "ganz fix" der Firma treu bleiben und so bald wie möglich die Ausbildung zum Polier absolvieren. Vorher wird es aber nochmal so richtig spannend, denn im kommenden Jahr steht die Bundesmeisterschaft am Programm.