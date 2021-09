Jungunternehmerin aus dem Flachgau bietet Tieren eine würdige Ruhestätte

Patricia Kaspar aus Hallwang gründete eine Firma für Natur-Tierbestattungen. Ab Jänner 2022 wird es in Eugendorf auch ein Tierkrematorium geben.

Der Zaun steht, in den kommenden Tagen werden noch Büsche gepflanzt sowie ein paar Sitzbänke aufgestellt. Dann kann Patricia Kaspar aus Hallwang mit ihrem Unternehmen Animalis Natur-Tierbestattung Salzburg an den Start gehen. Die 21-Jährige hat dafür eine Wiese unweit des Gasthauses Plainlinde in Bergheim gepachtet. Auf die Idee, Naturbestattungen für Tiere anzubieten, hat sie der Tod des Hundes einer Freundin gebracht. "Sie war verzweifelt und wusste nicht, wo sie ihn begraben soll." Die Tierkörperverwertung sei nicht infrage gekommen. Zu Hause ...