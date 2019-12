Juniorenweltmeisterin aus Saalbach: "Mein größtes Ziel für 2020 ist die Matura"

Die Mountainbikerin Valentina "Vali" Höll hat zwei Juniorenweltmeistertitel eingefahren - 2018 in der Schweiz und 2019 in Kanada. Im kommenden Jahr startet die 18-jährige Saalbacherin erstmals in der Eliteklasse. Für die Matura an der HIB Saalfelden muss sie zwei Rennen auslassen.

"Eigentlich stand es gar nicht auf meinem Plan, einmal im Weltcup zu fahren. Ich bin da einfach irgendwie hineingerutscht. Ich war fast ein bisschen überrascht, dass die ersten Rennen so gut gelaufen sind," sagt Valentina "Vali" Höll lachend. Die vergangenen zwei Jahre waren sozusagen der Probelauf für die Karriere der 18-jährigen Saalbacherin. Für die Matura lässt Valentina Höll zwei Rennen aus Ab 2020 startet Vali Höll in der gleichen Klasse wie ihre Vorbilder. Ihr größtes Idol: Fünffache Downhill-Weltmeisterin Rachel Atherton. Ab 21. März 2020 misst sich die Saalbacherin mit allen Größen in der Eliteklasse. "Nächstes Jahr sind alle großen Namen, die 2019 verletzungsbedingt ausgefallen sind, wieder am Start. Es wird sicher spannend. Ich habe aber keine allzu großen Erwartungen. Mein großes Ziel für 2020 ist ohnehin der Schulabschluss an der HIB Saalfelden. Dafür muss ich sogar zwei Weltcups auslassen - in Kroatien und Schottland. Ein Gesamtweltcupsieg - so unrealistisch er im ersten Jahr in der Eliteklasse ohnehin sein mag - ist also sowieso nicht drin. Daher werde ich nächste Saison einfach einmal meine Grenzen austesten und schauen wie weit ich gehen kann." "Wir drücken ihr ganz fest die Daumen" Die Chancen auf eine Top-Platzierung bei der Heim-WM in Leogang von 4. bis 6. September stehen aber nicht schlecht. "Wir sind stolz darauf, Athleten wie Vali zu unseren Partnern zählen zu dürfen. So vielversprechende Nachwuchstalente muss man einfach fördern. Wir drücken ihr ganz fest die Daumen für die kommende Saison und natürlich auch für die Matura. Zusammen mit Leogang und Fieberbrunn ist Saalbach Hinterglemm die größte Bikeregion Österreichs. Eine solche Bikeregion braucht natürlich auch Österreichs beste Downhill-Mountainbikerin als Testimonial", sagt Heinz Fuchs, Obmann des Tourismusverbandes Saalbach-Hinterglemm. Der Vertrag mit Valentina Höll wurde um ein Jahr verlängert. Quelle: SN