19-Jähriger Salzburger stach auf seinen Halbbruder ein: Anklage wegen versuchten Mordes

Weil er im Zuge eines heftigen Streits seinem 26-jährigen Halbbruder ein Messer in den Oberbauch gerammt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Salzburg jetzt einen inzwischen 19-jährigen Stadt-Salzburger wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Anklageschrift gegen den zuletzt arbeitslosen Burschen (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) ist noch nicht rechtswirksam.

Da der 19-jährige Angeklagte zudem an einer psychischen Störung leidet und laut einem Gutachten ein hohes Aggressionspotenzial aufweist, beantragte die Staatsanwaltschaft zudem seine Einweisung in eine Anstalt für zwar zurechnungsfähige, aber höhergradig abnorme Rechtsbrecher.

Faktum ist: Das Opfer erlitt durch den tiefen Messerstich eine Verletzung des Leberlappens und musste operiert werden.

Zur Bluttat war es am Nachmittag des 11. Mai 2022 in einer Salzburger Wohnung gekommen, in der die beiden Halbbrüder gemeinsam mit der Mutter zusammenlebten. ...