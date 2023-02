Dachs gequält: Soldat und Jäger müssen gemeinnützige Arbeit in der Tierpflege leisten

Ein Soldat und ein Jäger aus St. Johann sollen im August des Vorjahres einen wehrlosen Dachs gequält haben. Dafür übernahmen die Pongauer am Freitag vor Gericht die Verantwortung. Es kam zur Diversion. Der Soldat und der Jäger müssen nun gemeinnützige Arbeit in der Tierpflege leisten - nicht rechtskräftig.

Der Vorfall ereignete sich am 22. August des Vorjahres. Ein Dachs war an diesem Tag in eine Grube der Krobatin-Kaserne in St. Johann im Pongau gestürzt. Der zuständige Soldat habe daraufhin einen Bekannten, einen Jäger, gerufen. Die beiden Männer sollen daraufhin sieben Mal auf den Dachs geschossen haben, statt ihn aus der Grube zu befreien. Das Tier soll noch stundenlang am Leben geblieben sein, erst am darauffolgenden Tag soll der Soldat den Dachs erschlagen haben.

Soldat und Jäger müssen Tiere pflegen

Dafür übernahmen der Berufssoldat und der Jäger am Freitag die Verantwortung. Das Gericht einigte sich auf eine Diversion. Das heißt, dass der 57-Jährige und der 58-Jährige nun wohl gemeinnützige Arbeit leisten müssen - und zwar im Ausmaß von 120 Stunden innerhalb von sechs Monaten. Die Richterin gab den Pongauern mehrere Bereiche zur Auswahl, in dem sie die Arbeit leisten können. Man einigte sich schließlich angesichts des Falles aus die Pflege von Tieren. Die Angeklagten müssen zudem einen Geldbetrag von 100 Euro bezahlen.

SN/bundesheer/wolfgang riedlsperger Die Krobatin-Kaserne in St. Johann/Pongau (Archivfoto).

Dachs fiel in tiefe Betongrube

Die beiden Männer übernahmen vor Gericht die voll Verantwortung im Sinne der Anklage. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen Tierquälerei und Eingriff in ein fremdes Jagdrecht vorgeworfen. Der Verteidiger des Jägers argumentierte, dass sein Mandant an dem Vorfall im August nur "20 Minuten beteiligt" gewesen sei. "Er hat erst später durch die Medienberichterstattung von dem weiteren Verlauf erfahren".

Der Gastronom, der eine Jagdkarte besitzt, wurde am 22. August aus der Kaserne verständigt. Der Zweitangeklagte, der Berufssoldat, hatte sich an ihn gewandt, nachdem auf dem Gelände der Kaserne in einer zweieinhalb Meter tiefen Betongrube ein Dachs entdeckt wurde.

Angeklagten entschuldigen sich

Beide Männer schossen daraufhin mit einem Kleinkaliber auf das wehrlose Tier - insgesamt sieben Mal. Sie seien davon ausgegangen, dass der Dachs tot gewesen sei und haben sich daraufhin von der Grube wieder entfernt, sagten sie am Freitag vor Gericht. Doch das war nicht der Fall, was auch auf Videoaufnahmen aus der Kaserne in St. Johann zu sehen sei. Am darauffolgenden Tag lebte der Dachs immer noch, der Soldat erschlug ihn schließlich mit einem Eisenrohr.

"Es tut mir leid und ich übernehme die Verantwortung. Ich wollte den Dachs von seinen Schmerzen befreien", sagte der erstangeklagte Jäger vor Gericht. Und auch der Soldat entschuldigt sich. "Was passiert ist, war ein Fehler." Die Diversion ist noch nicht rechtskräftig, der Staatsanwalt legte Beschwerde ein.