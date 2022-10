Finanz um 800.000 Euro geprellt? Zahnarzt in Salzburg freigesprochen

Ein inzwischen ehemaliger Zahnarzt, er betrieb zuletzt Ordinationen im Pongau und Tirol, wurde am Donnerstag am Landesgericht Salzburg von den Vorwürfen des Abgabenbetrugs und der Abgabenhinterziehung im Zweifel freigesprochen (nicht rechtskräftig).

Ihm war in dem im August eröffneten Prozess angelastet worden, von 2010 bis 2018 die hiesige Finanz um 802.000 Euro an Einkommenssteuer geprellt zu haben.

Laut Anklage habe er den Patienten separate Rechnungen ausgestellt: eine für die erbrachte zahnärztliche Arbeit und eine zweite für die Kosten des jeweiligen Zahnersatzprodukts (Krone, Implantat etc.). Die Kosten für den Zahnersatz habe der Angeklagte jahrelang über eine Schweizer Firma abgerechnet, an welche die Patienten die Rechnung zahlten und hinter der der Zahnarzt aber selbst gestanden sei. Ebendiese Firma habe, so die Anklage, tatsächlich gar keine Leistungen erbracht, sei nur ein Konstrukt gewesen; der Zahnarzt habe die Rechnungen gesplittet, um bezüglich der Einnahmen für den Zahnersatz der Steuerpflicht in Österreich zu entgehen.

Laut einer nun im Prozess als Zeugin gehörten Schweizer Anwältin - sie firmiert als Verwaltungsrätin der besagten Firma - sei das Züricher Unternehmen jedoch sehr wohl operativ tätig gewesen. Zu Prozessbeginn hatte der Verteidiger des Arztes betont, dass die Züricher Firma für viele Zahnärzte etwa Beratungs-, Service- und Marketingleistungen erbringe und dort Steuern zahle.