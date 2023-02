Frau die Krücken weggerissen und sie vergewaltigt? - Prozess in Salzburg

Mit einem massivem Vorwurf sieht sich ein Salzburger (38) in einem bereits seit November 2022 am Landesgericht anhängigen Schöffenprozess konfrontiert. Laut Anklage soll der neun Mal vorbestrafte Mann am 8. März 2022 in der Stadt Salzburg eine körperlich schwer beeinträchtigte, auf Krücken angewiesene Frau in deren Wohnung vergewaltigt haben.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Prozess findet am Landesgericht Salzburg statt.

Konkret wird dem 38-jährigen Angeklagten angelastet, er habe der ihm bekannten Frau, sie ist an einem Bein teilamputiert, damals in der Wohnung die Krücken weggerissen. Anschließend habe er die zu Boden gegangene Frau festgehalten, ihr Hose und Unterhose heruntergezogen und an ihr gewaltsam eine dem Beischlaf gleichzusetzende Handlung durchgeführt. Zudem habe er ihr das Telefon entrissen, damit sie nicht die Polizei rufen könne und ihr mit einem weiteren sexuellen Übergriff gedroht. Wie schon zu Prozessbeginn bekannte sich der Angeklagte auch in der Fortsetzung der Verhandlung am Montag für nicht schuldig. Schon im Vorverfahren hatte er von einvernehmlichen sexuellen Handlungen gesprochen; es habe zuvor schon eine "Schmuserei" gegeben, die Frau habe sich nie gewehrt. Laut einem psychologischen Gutachten habe die Frau infolge des inkriminierten Übergriffs eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten. RA Johann Meisthuber, Verteidiger des 38-Jährigen, zog das Gutachten stark in Zweifel. Er sei überzeugt, dass die Frau seinen Mandanten zu Unrecht belaste: "Der Angeklagte soll ihr mit Gewalt die Krücken weggerissen haben und sie sei zu Boden gefallen. Sie erlitt jedoch keinerlei Verletzungen." Opferanwalt Stefan Launsky begehrt für die Frau 20.000 Euro an Teilschmerzensgeld. Martina Kocher, die Vorsitzende Richterin, vertagte erneut - und zwar auf den 17. März.