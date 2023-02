Großbrand am Schlachthof gelegt: Prozess am Landesgericht

Im vergangenen September kam es am Schlachthof Salzburg zu einem Großbrand. Kurze Zeit später wurde ein Wachmann ausgeforscht, der in der Nacht Dienst hatte. Er soll den Brand gelegt haben. Am Donnerstag muss er sich vor Gericht verantworten.

In den Morgenstunden des 4. September 2022 kam es zu einem Brand am Schlachthof Salzburg. Das Feuer breitete sich rasch aus, erst gegen Mittag konnte die Feuerwehr damals "Brand aus" geben. Kurzzeitig bestand sogar die Gefahr, dass Ammoniakgas am Gelände ausgetreten war - die Einsatzkräfte gaben schließlich jedoch Entwarnung. Angeklagter leide unter Pyromanie Die Brandursache war zunächst unklar. Nur wenige Tage später wurde jedoch bereits ein Verdächtiger festgenommen: Es handelt sich um einen 27-Jährigen, der in ...