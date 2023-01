"Hitler hat nie selbst jemanden getötet": Lungauer vom Vorwurf der Wiederbetätigung freigesprochen

Ein 41-jähriger Lungauer rief auf seinem Telegram-Kanal zu Coronademonstrationen auf und kritisierte die Maßnahmen der Bundesregierung. Dann hielt er in einem Video einen gelben Davidstern in die Kamera und postete ein Bild von Adolf Hitler. Dafür musste er sich am Dienstag vor Gericht verantworten - und wurde freigesprochen

SN/APA/dpa/Boris Roessler Der Angeklagte hat einen solchen Stern in einem Video gezeigt. Am Dienstag musste er sich unter anderem deswegen wegen Verharmlosung der Judenverfolgung während des Nationalsozialismus verantworten. (Symbolbild)