Kind beim Spielen im Getreide gestorben: Zwei Landwirte am Montag vor Gericht

Am Montag müssen sich am Bezirksgericht in Oberndorf zwei Landwirte wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Den beiden Männern wird angelastet, einem neunjährigen Buben erlaubt zu haben, auf einem Kippanhänger zu spielen.

Hintergrund ist: Laut den damaligen Ermittlungen war der Anhänger mit Getreide beladen und in einem 45-Grad-Winkel gekippt, damit das Korn auf dem Bauernhof abgelassen werden konnte. Das Getreide floss über ein Rohr in einen Trichter und wurde via Schneckenantrieb weiterbefördert. Am 18. Juli des Vorjahres spielte der Bub zusammen mit einem Freund (8) auf dem Anhänger. Der Landwirt schaltete den Schneckenantrieb ein und ging in den Stall, um weitere Arbeiten zu verrichten. Der Altbauer blieb beim Kippanhänger in der Scheune des Bauernhofs. Die beiden Kinder nutzten den gekippten Anhänger wiederholt als Rutsche. Sie kletterten von der hinteren Bordwand über das Korn nach oben und rutschten anschließend hinunter - ehe der Neunjährige am Beginn des montierten Rohrs in den Sog geriet.

Der Bub blockierte aufgrund der Sogwirkung mit dem Rücken den weiteren Abfluss des Getreides. Er wurde vom nachkommenden Korn verschüttet. Der jüngere Freund und Sohn der Bauernfamilie schlug sofort Alarm. Der Landwirt schaufelte den regungslosen Neunjährigen frei. Der Notarzt reanimierte den Buben. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert, wo der Neunjährige jedoch gegen Mitternacht verstarb.

Im Strafantrag gegen den Landwirt und dessen Vater, den Altbauer, heißt es konkret, die Beschuldigten hätten "gemeinsam als Mittäter fahrlässig den Tod des Neunjährigen herbeigeführt". Dadurch hätten die zwei Beschuldigten gegen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften in der Bedienungsanleitung des Kippanhängers verstoßen, wonach "vor jeder Inbetriebnahme darauf zu achten ist, dass sich niemand im Nahbereich aufhält (besonders Kinder!) und das Betreten während des Kippvorgangs verboten ist". Die Verhandlung am Bezirksgericht Oberndorf ist für einen Tag anberaumt.