Millionenschwerer Online-Trading-Betrug: Bislang größter Prozess wegen Internetkriminalität in Salzburg

Mit Anlageplattformen, die tatsächlich nur Fassade waren, prellte ein internationales Täternetzwerk allein in Österreich Tausende Opfer. Ein mutmaßlich führender Kopf muss in Salzburg vor Gericht - gemeinsam mit zwei Mitangeklagten.

Sein Vorname ist Ilan, er ist israelischer Staatsbürger. Der 43-Jährige war Softwareunternehmer und laut Berichten internationaler Medien früher auch Offizier des israelischen Geheimdiensts. Am 9. Februar kommenden Jahres soll sich der 43-Jährige vor einem Salzburger Schöffengericht verantworten - mit einem weiteren Israeli (46) und einer Bulgarin (39).

Die Anklageschrift, verfasst von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Wien, wirft dem Trio schweren gewerbsmäßigen Betrug vor - und zwar einen solchen von enormer internationaler Dimension. Das Trio war demnach Teil eines vom Ausland aus hoch professionell operierenden Netzwerks Cyberkrimineller, die mit betrügerischen Online-Tradingplattformen europaweit wohl Hunderttausende Anleger um gesamt mehrere Hundert Millionen Euro geschädigt haben soll.

Anklage: Die Täter legten die überwiesenen Anleger-Millionen tatsächlich nie an

Etliche internationale Ermittlungsbehörden, darunter die WKStA, hatten ermittelt und eine Reihe mutmaßlicher Mitglieder des Netzwerks ausgeforscht. Modus Operandi des Tätersyndikats: Über Werbe-Pop-ups, Massen-Mails oder Storys über angeblich schnellen Reichtum Prominenter wurden Anleger auf perfekt gestaltete, großteils nicht lizenzierte Internetplattformen gelockt, die irgendwie nach Börse klingen (OptionStars, Option888, Zoomtrader etc.). Dort registriert, wurde den Anlegern geschickt vorgegaukelt, sie könnten mit sehr guten Gewinnchancen in Finanzprodukte investieren (z. B. binäre Optionen, Kryptowährungen). Angeblich professionelle Anlageberater - tatsächlich waren dies in osteuropäischen Callcentern sitzende, eingeweihte und speziell ausgebildete Mittäter - verleiteten die Anleger in der Folge zu immer größeren Investitionen. Allein: Die Täter legten nie überwiesene Gelder an; ein tatsächlicher Handel wurde nur vorgetäuscht - dies über eine eigene Manipulationssoftware, die den Anlegern angeblich rasant steigende Echtzeitkurse simulierte. In Wahrheit landeten die vermeintlich top angelegten Millionen in den Taschen der Betrüger, die zur Verschleierung des Gelds eine Vielzahl eigener Gesellschaften gründeten.

43-jähriger Israeli soll spezielle Manipulationssoftware entwickelt haben

Zurück zu Ilan: Der 43-Jährige soll nicht nur selbst Mitbetreiber einer Trading-Plattform und Miteigentümer von Callcentern gewesen sein, sondern auch der Entwickler der besagten Manipulationssoftware. Weiters sollen Ilan, sein Landsmann und die Bulgarin den Aufbau, Betrieb und die Organisation von Callcentern im Kosovo, in Sofia, Prag und Belgrad faktisch geleitet bzw. beeinflusst haben. Durch ihr betrügerisches Handeln, so die WKStA, habe das Trio bewirkt, dass von 2014 bis 2019 jeweils rund 4500 Anleger um jeweils zirka neun Millionen Euro geschädigt worden seien.

Verteidiger mit Delegierungsantrag abgeblitzt

Bemerkenswert überdies: Der Prozess gegen das Trio ist der bislang größte am Landesgericht Salzburg in Sachen Cybercrime. Dass er nun definitiv am hiesigen LG stattfindet - unter Vorsitz von Richterin Martina Pfarrkirchner -, basiert auf einem Beschluss des Obersten Gerichtshofs. Zwei Angeklagte hatten nämlich über ihren Verteidiger einen Antrag (dem sich die WKStA anschloss) auf Delegierung des Verfahrens an das Straflandesgericht Wien gestellt - der OGH wies den Antrag jedoch kürzlich zurück.