Mordanklage in Salzburg: Nachbar soll 33-Jährigen im Streit erstochen haben

Nach Drogen- und Alkoholkonsum kam es in einer Wohnanlage in Salzburg-Parsch zu einem tödlichen Streit unter zwei Männern. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Mordanklage.

Weil er in den frühen Morgenstunden des 6. April 2022 einen Bekannten in dessen Wohnung mit wuchtigen Messerstiche in den Bauch-, Brust, Kopf- sowie Rückenbereich vorsätzlich getötet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft jetzt Mordanklage gegen einen inzwischen 34-jährigen Salzburger mit türkischen Wurzeln erhoben.

Zu der brutalen Bluttat war es in einer großen Wohnanlage in Salzburg-Parsch gekommen - der nunmehr Mordangeklagte war noch am 6. April festgenommen worden und sitzt seither in U-Haft. Der vorbestrafte Mann (Körperverletzung, Drogendelikte) machte ...