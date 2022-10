"Revolutionäre Änderung" - Laptop statt Papierakten bei Strafprozessen am Landesgericht Salzburg

Rund 1740 Strafverfahren sind allein im Vorjahr am Landesgericht Salzburg angefallen. Das Stöbern in ganzen Stapeln an Verfahrensakten hat nun für die Richterinnen und Richter ein Ende. Mit dem elektronischen Akt soll vieles leichter werden.

SN/Robert Ratzer Dieses Bild kennt man vor allem aus prominenten Strafverfahren: Stapelweise Akten vor Gericht. Das soll nun der Vergangenheit angehören.