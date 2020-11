Justizanstalt Salzburg: 18 Freigänger und ein Wachebeamter mit dem Corona-Virus infiziert

In der Justizanstalt (JA) Salzburg sind kürzlich zumindest 18 Häftlinge der Freigänger-Abteilung sowie ein Justizbediensteter positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Das bestätigte Gefängnis-Chef Dietmar Knebel am Freitagnachmittag auf SN-Anfrage. "Die positiv getesteten Leute sind nun bei uns in Quarantäne - und natürlich völlig isoliert von allen anderen Häftlingen. Meines Wissens hat keiner von ihnen wirkliche Krankheitssymptome", so Knebel. Das Justizwachepersonal habe mit den Infizierten nur in speziellen Schutzanzügen und unter strengster Wahrung aller Schutzmaßnahmen Kontakt.

Freigänger sind Häftlinge ...