Justizanstalt Salzburg: Inzwischen sind 31 Häftlinge sowie fünf Wachebeamte infiziert

Der Corona-Cluster in der Justizanstalt (JA) Salzburg, angesiedelt in Puch-Urstein, hat sich etwas vergrößert.

Waren mit Stand Donnerstag, 4. Februar, exakt 26 Häftlinge und zwei Wachebeamte covid-infiziert, so erhöhte sich die Zahl bis zum Dienstag auf nunmehr 31 infizierte Häftlinge und fünf Justizwachebedienstete. Das teilte Dietmar Knebel, der Leiter des Gefängnisses, Dienstagnachmittag auf SN-Anfrage mit. "Unsere Devise heißt nach wie vor: testen, testen, testen. Auch in den nächsten Tagen führen wir weitere Testungen durch - bei den Insassen wie beim Personal. Ich glaube aber, dass die Infektionszahlen in der Anstalt nicht mehr deutlich steigen", betont Anstaltschef Knebel.

In der JA Salzburg sitzen derzeit rund 220 Häftlinge ein, betreut von insgesamt knapp 100 Justizbediensteten. Die covid-positiven Häftlinge waren umgehend in zwei eigene Isolationsbereiche untergebracht worden. Das Gefängnis ist nach außen fast abgeschottet. Nur allernotwendigste Kontakte sind aufrecht; Besprechungen zwischen Häftlingen und Anwälten erfolgen "durch die Glaswand über Gegensprechanlage", so Knebel.