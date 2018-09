Kabarett-Talente entern die Bühne im Colloredo-Sudhaus

Drei junge Nachwuchs-Künstler eröffnen die "Salzige Schmähwerkstatt".

Ein Jahr nach der Premierenveranstaltung startet der Halleiner Kulturverein Salzspiele eine neue Kabarett- und Comedy-Nachwuchsreihe. Die "Salzige Schmähwerkstatt" geht am Dienstag um 19.30 Uhr im Colloredo-Sudhaus in die erste Runde. "Wir sind auf junge Talente und vielversprechenden Nachwuchs ausgerichtet", sagt Salzspiele-Gründer Hannes Zankl.

Unter dem Motto "Neue Pflänzchen machen Kabarett und Comedy" stehen am Dienstag die Waldviertlerin Claudia Sadlo, "Da Wuide Bäda" aus Freilassing und Stephan C. Daniel aus Piding jeweils mit einem Kurzprogramm auf der Bühne. "Wir wollen vor allem die Jugend aus der Salzregion zum Besuch motivieren und ihr kulturelles Interesse fördern", sagt Zankl, der sich vorstellen kann, die "Salzige Schmähwerkstatt" irgendwann auch für Poetry Slammer und Musiker zu öffnen. "Jugendliche können in der Schmähwerkstatt neue Erfahrungen sammeln und abseits der digitalen in eine neue spannende Welt eintauchen", sagt Zankl.

Die ersten drei Ausgaben der "Salzigen Schmähwerkstatt" sind aufgrund der hohen Zahl an Bewerbungen bereits gesichert. Die Pläne für 2019 sind ambitioniert. "Die Serie soll wenn möglich das ganze Jahr über laufen. Wir sind deshalb ständig auf der Suche nach weiteren Talenten", so Zankl. "Jeder, der sich traut, auf einer Bühne 20 bis 30 Minuten Humorvolles darzustellen, soll sich bewerben." Bewerbungen für einen Auftritt auf der Bühne der Salzigen Schmähwerkstatt sind an info@salzspiele.at zu richten.