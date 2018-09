Kabelbrand in einem Obus in der Stadt Salzburg

Der Fahrer konnte den Brand rasch löschen.

Zu einem Kabelbrand in einem Obus der Linie 8 kam es Montagmittag am Herbert-von-Karajan-Platz in der Salzburger Altstadt. Der Lenker bemerkte an der Haltestelle den Schmorbrand, kappte die Stromzufuhr, evakuierte den Bus und löschte den Brand, zu dem es in der Nähe des Batteriekastens unterhalb der Fahrerkabine gekommen war.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr Salzburg führte dann noch Kontrollarbeiten durch und schleppte den Bus ab. Verletzt wurde niemand. Brandursache war aller Voraussicht nach ein elektrischer Defekt.



Quelle: SN