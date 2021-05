"Käfighaltung" statt Kinderspielplatz: Wo Kindern in Salzburg das Spielen vergeht

Mickrige Ausstattung und wenig einladende Flächen im Abseits. Die bei Wohnbauten vorgeschriebenen Spielplätze lassen oft zu wünschen übrig.

Bei Bauten mit mehr als fünf Wohnungen ist ein Spielplatz für Kleinkinder vorgeschrieben. Er muss so groß sein wie vier Prozent der Gesamtgeschoßfläche. 45 Quadratmeter sind das Minimum. So schreibt es das Salzburger Bautechnikgesetz vor. Das Ergebnis fällt mitunter so erbärmlich aus, dass auf den Spielplätzen nie ein Kind anzutreffen ist. Im Fokus stand zuletzt die - laut dem Bauherrn noch nicht fertiggestellte - mickrige Spielfläche vor einem Haus mit sieben Mietwohnungen und einem Geschäftslokal in der Riedenburg. Derzeit entspricht ...