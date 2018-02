Kälte führt in Salzburg zu zahlreichen Autopannen

Die eisigste Nacht des Winters steht Teilen Salzburgs erst bevor.

Die zweistelligen Minusgrade in Salzburg sorgen derzeit für unzählige Notrufe in der Telefonzentrale des ÖAMTC Salzburg. Am Montag absolvierten die Pannenhelfer 684 Einsätze in Stadt und Land Salzburg. "Das bedeutet rund fünf Mal so viele Einsätze wie an normalen Tagen", sagt Pannenhilfe-Chef Herbert Thaler. Im Schnitt hat der ÖAMTC in Salzburg 129 Einsätze pro Tag.

Pannenursachen sind neben defekten Batterien und vereisten Scheibenwaschanlagen vor allem eingefrorene Dieselleitungen. "Trotz Winterdiesel im Tank haben wir unzählige Einsätze, weil die Kraftstoffzufuhr nicht mehr funktioniert", erklärt Thaler. Dieselfahrern, deren Auto im Freien steht, rät der Experte zum Tanken von Polardiesel oder zur vorsorglichen Beimengung von speziellen Additiven, die einfach in den Tank eingefüllt werden. Diese verhindern ein Ausflocken des Sprits und verbessern dessen Fließfähigkeit.

Für die nächsten Tage erwartet der ÖAMTC keine Entspannung der Einsatzsituation. "Wir haben unsere Mannschaft vorsorglich aufgestockt. Alle verfügbaren Mitarbeiter und Pannenfahrzeuge und sind in diesen Tagen um Einsatz", so Thaler.

Bis zu -25 Grad

In der Nacht auf Dienstag war es von den bewohnten Orten in Krimml mit -15,6 Grad am kältesten. Knapp dahinter lag Mariapfarr mit -14,9 Grad. Wegen der Bewölkung wurden die Tiefstwerte aus der Nacht auf Montag, wo es in St. Michael -25,2 Grad hatte, nicht mehr erreicht. In der Nacht auf Mittwoch klart es wieder auf. Alexander Ohms von der ZAMG Salzburg erwartet sich daher ähnliche Werte wie in der Nacht auf Montag und in einigen Orten Salzburgs die kälteste Nacht des Winters. Die Tiefstwerte dürften bei -15 bis -25 Grad liegen. Am Donnerstag beginnt sich die Kälte abzuschwächen. Vereinzelt gibt es wieder Plusgrade, am Freitag verbreitet. Und am Wochenende steigen die Temperaturen der Jahreszeit gemäß auf 10 Grad.



(SN)