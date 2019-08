Kärntner wollte auf der Autobahn vor Polizei flüchten

Der Mann beschleunigte immer weiter, als ihm die Polizeistreife bereits mit Blaulicht folgte. In Flachau war Endstation.

Ein 45-jähriger Kärntner wurde am Mittwochvormittag auf der Tauernautobahn bei Flachau mit 155 Stundenkilometer gemessen. Erlaubt sind in diesem Bereich 130 km/h. Eine Polizeistreife folgte dem vorbeifahrenden Pkw mit Blaulicht und Folgetonhorn. Der Lenker wurde aber nicht langsamer, sondern immer schneller. Er beschleunigte weiter und versuchte, über die Autobahnausfahrt Flachau zu entkommen. Kurz vor dem Kreisverkehr in Flachau konnte der Kärntner angehalten werden. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen, da er ihm bereits von der Polizei abgenommen worden war. Ein Alkotest verlief negativ. Dem 45-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.

Quelle: SN