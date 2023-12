Käufer zahlten, Ware kam nie: Online-Betrüger im Pongau aufgeflogen

Ein junger Pongauer soll Online-Käufer betrogen haben. Österreichweit seien 21 Delikte nachgewiesen, meldet die Polizei.

Zwischen November 2022 und Juli 2023 hat ein im Pongau lebender Deutscher laut Polizei Unterhaltungselektronik und Bekleidung auf einem virtuellen Marktplatz inseriert, dafür kassiert, aber nie geliefert. Österreichweit werden dem 18-Jährigen mittlerweile 21 Delikte zur Last gelegt. Die Schadenshöhe belief sich zunächst auf über 2.000 Euro. "Der Verdächtige überwies nach der Anzeige inzwischen den Großteil zurück an seine Opfer", so die Ermittler am Donnerstag.

Die Kaufinteressenten hatten via Chat auf die Inserate reagiert und die vereinbarten Beträge überwiesen. Die Lieferung blieb stets aus.

In einem weiteren Fall von Internetbetrug zahlte am 18. November ein 66-jähriger Flachgauer mehr als 100 Euro für eine online angebotene Küchenmaschine. "Nach der Überweisung erhielt das Opfer keinerlei Antworten und auch die Küchenmaschine wurde nie geliefert", berichtete die Polizei. "Der unbekannte Täter wurde angezeigt und hier dauern die Ermittlungen noch an."