Kaffee trinken wir jetzt kalt - oder mit Alexa

Wer macht bei Ihnen den Kaffee? Ein Roboter wie "Alexa"? Eine App? Oder setzen Sie auf den neuesten Trend: Cold Brew Coffee?

Beim Cold Brew Coffee handelt es sich streng genommen um nichts Neues, sondern um eine Methode aus dem 17. Jahrhundert. Kaffee-Liebhaber aus der Slow-Food-Fraktion haben diese Zubereitungsart neu entdeckt. 400 Jahre Menschheitsgeschichte trennen dieses Verfahren von sprachgesteuerten Haushaltshilfen wie "Alexa". Bei ihr und jeder App-Anwendung geht ohne WLAN nichts. Dafür lässt sich das Mengenverhältnis von Kaffee, Milch und Schaum im Cappuccino durch Wischen am Smartphone-Display steuern. "Eine vorzügliche Wahl", lässt "Alexa" wissen, bevor sie den gewünschten Kaffee aus der Maschine lässt. Was die Herzen Gadget-Verliebter höher schlagen lässt, berührt andere weniger. "Für mich ginge dabei das Gefühl für Kaffee verloren", sagt Christoph Hellermann. Der Kaffee-Sommelier und Barista betreibt in Eugendorf die Kaffeerösterei Naturkaffee und schätzt kalt gebrühten Kaffee. Wobei "gebrüht" in diesem Fall das falsche Wort ist. Der Kaffee wird mittels kalten Wassers extrahiert. Die dazu eingesetzte Apparatur (rund 250 Euro) hat sich seit dem 17. Jahrhundert nicht wirklich verändert. Cold Brew Coffee lässt sich aber auch günstiger zubereiten - in einer French-Press-Kanne oder Cold Brew Bottle (etwa 40 Euro).