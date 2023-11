Kaiser, Kren und Schiefer rittern um Mariapfarr

Im März 2024 finden die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt. In Mariapfarr gibt es drei Kandidaten um das Bürgermeisteramt.

Seit 2019 ist Andreas Kaiser (52) Bürgermeister in Mariapfarr. Im März 2024 wird sich der amtierende Ortschef wieder der Wahl stellen. Bei einer Fraktionssitzung der ÖVP Mariapfarr wurde einstimmig der Beschluss gefasst, für die kommende Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl Ortsparteiobmann und Bürgermeister Andreas Kaiser als Spitzenkandidaten zu nominieren. Die Gestaltung des Ortszentrums, die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie die Förderung des Vereinswesens bildeten die Arbeitsschwerpunkte der vergangenen Jahre. Der Ausbau des Kindergartens, die Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kleinkinder sowie der Ersatzbau des Sportplatz-Vereinslokals sind die nächsten Vorhaben, die Kaiser umsetzen möchte. Bgm. Andreas Kaiser: "Ich bedanke mich für das Vertrauen der Mariapfarrer ÖVP-Fraktion und die gute Zusammenarbeit. Für mich ist es eine große Ehre, gemeinsam mit meinem Team unsere wunderschöne Marktgemeinde zu gestalten, den Menschen zu helfen und sie zu unterstützen."

Vom Kindergarten bis hin zu Straßensanierungen

Als Gegenkandidat wird Vizebürgermeister Hans Josef Kren antreten. Er will Mariapfarr mit der bestmöglichen Infrastruktur zukunftsfit machen. Der 45-Jährige ist Küchenleiter im örtlichen Marienheim. Er möchte auf jeden Fall die absolute ÖVP-Mehrheit brechen und verfolgt das Ziel, den Bürgermeistersessel für die SPÖ zurückzuerobern. Von 2004 bis 2019 hatte die Lungauer Gemeinde mit Franz Doppler einen roten Ortschef: "Es ist für mich eine Ehre, als Spitzenkandidat der SPÖ Mariapfarr in diese Auseinandersetzung zu gehen. Inhaltlich geht es mir darum, in Mariapfarr auch in Zukunft eine gute Infrastruktur sicherzustellen. Außerdem wollen wir im Sinne der jungen Generation dafür sorgen, dass die Grundstücke leistbar bleiben."

Mit Blick auf die örtliche Infrastruktur geht es Kren um die Aufrechterhaltung bestmöglicher Standards im Kindergarten einschließlich der Nachmittagsbetreuung, die Sanierung der Volksschule, die Instandhaltung und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen für den Bauhof, die Sanierung von Brücken und Straßen, die Oberflächenentwässerung, die Aufrechterhaltung des aktuellen Standards im Seniorenwohnheim sowie die Vereinsförderung im Sinne eines lebendigen Mariapfarrs.

Für die FPÖ wird erneut Franz Josef Schiefer ins Rennen geschickt: "Wir legen weiterhin den Fokus auf eine gute Zusammenarbeit bei unseren Projekten. Es gilt, die Pflichtaufgaben wie Straßensanierungen zu erfüllen und Projekte wie die Erweiterung des Kindergartens oder Lokals am Sportplatz auf Schiene zu bringen. Auch eine Sanierung des Samsunns wird mittelfristig notwendig sein. Wir haben ein gutes Miteinander, darum lässt sich auch vieles verwirklichen", sagt der 47-Jährige.