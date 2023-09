Kaiviertelfest in Salzburg mit Big Band eröffnet

Nach der Absage im Juni findet das Kaiviertelfest nun doch noch statt.

Am Freitag wurde das Fest eröffnet.

Bis einschließlich Sonntag läuft in der Salzburger Innenstadt noch das Kaiviertelfest. Am Freitag gab es um 16 Uhr die offizielle Eröffnung mit Bieranstich und musikalischer Umrahmung durch Triple BBB, die Big Band des Gymnasiums Borromäum (im Bild). 50 Betriebe des Kaiviertels machen bei dem Fest, das von Juni in den Herbst verschoben wurde, mit. 50 Auftritte von Musikgruppen gibt es auf sechs Bühnen. Der Fokus lag auf jungen, heimischen Bands. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/Robert Ratzer