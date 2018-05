Kajetanerplatz soll "ein Platz für die Salzburger" werden

Skepsis, aber auch vorsichtiger Optimismus ist von den Geschäftsleuten des Kaiviertels zu hören, wenn sie nach den Plänen für die Neugestaltung des Kajetanerplatzes gefragt werden.

Jede Menge Geduld müssen viele der Geschäftsleute in der Nähe des Kajetanerplatzes derzeit aufbringen. Die langandauernde Baustelle Landesgericht - heuer im Oktober soll der Umbau fertig sein - sowie ununterbrochen vorbeiziehende Bus-Touristenströme, die nicht bei ihnen Halt machen, haben schon so manchen die wenigen verbleibenden Nerven geraubt.

Der beliebte Bio-Bauernmarkt muss vorübergehend in die Erzabt-Klotz-Straße beim Unipark absiedeln, aufgrund der beginnenden Bauarbeiten für die Neugestaltung des Kajetanerplatzes. Bis Mitte November soll alles fertig sein.

Zu viel Grau, zu wenig Grün

Inzwischen ist das Siegerprojekt des Architektenwettbewerbs gekürt (s. Bild), das grundsätzlich gut gefällt, allerdings nicht nur auf uneingeschränkte Zustimmung stößt. Zu viel Grau, zu wenig Grün, lautet die Kritik. "Der Entwurf wirkt modern, und der Platz ist schön und barrierefrei gestaltet. Aber warum kommt nicht in die Mitte ein großer Gastgarten mit schönen Bäumen hin, den sich die Wirte teilen? Das würde den Platz beleben", ist sich Alexander Krammer vom Hotel Kasererbräu und Mozartkino sicher.

Günther Grahammer, der das Cook+Wine im ehemaligen Posthof betreibt, findet ebenfalls, dass in der Platzmitte eher eine Begegnungs- anstatt konsumfreier Zone eingerichtet gehört. Überdies stören ihn die ständigen Irrfahrten der Autos. "Das ist ja eine Autobahn. Warum macht man nicht die Poller gleich nach der Garagen-Ausfahrt? Dann wäre das Problem behoben und den Schilderwald braucht auch kein Mensch, der gehört weg. Jetzt - im Entwurf - schaut's ein bissl nach Betonwüste aus, da gehört mehr Grün und mehr Holz herein. Dann kommen auch die Salzburger. Denn so soll es ja dann werden, dass sich auch die einheimischen hier wohl fühlen."

Das Ende der Bauarbeiten kann Christina Hofer-Dückelmann von Botanicus kaum erwarten. "Die vergangenen Jahren waren eine Durststrecke. Ich hätte mir etwas mehr Unterstützung bzw. Förderung gewünscht, damit wir das alles durchstehen können. Der Entwurf für die Platzgestaltung gefällt mir gut, er schaut sehr elegant und großstädtisch aus. Das könnte sich ganz schön entwickeln, wenn es endlich fertig ist."