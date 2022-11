Kalb ist nach einem Tag schon "amtsbekannt"

Tierischer Einsatz am Sonntag für die Polizei in Bruck an der Glocknerstraße. Der Funkspruch lautete zunächst, dass sich eine Kuh auf den Bahngleisen befindet. Auf dem Gelände nebenan waren gleich sechs herumirrende Kühe. Der Besitzer teilte der Polizei mit, dass eine der Kühe wohl in den Nachtstunden ein Kalb geboren haben muss, und dieses nun abgängig sei. Das frisch geborene Tier wurde von den Beamten zwischen den hohen Holzstapeln neben den Gleisanlagen aufgefunden. Es war wohl nach der Geburt von der Weide ausgebüxt, weshalb der Rest der Herde die Suche nach dem Kalb gestartet hat.