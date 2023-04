Kaltenhauser Gstanzlsingen feierte ein ausgelassenes Jubiläumsfest

Sein 30-Jahre-Jubiläum feierte das Kaltenhauser Gstanzlsingen am vergangenen Wochenende standesgemäß mit mehr als 2000 Besuchern in der Festhalle.

Gereimter Spottgesang in Mundart, besser bekannt als Gstanzln, zählt zur musikalischen Volkskultur. In geselliger Runde werden diese in vielen Regionen Österreichs und Bayerns gerne aus dem Stegreif im Dreivierteltakt vorgetragen. Tradition, Heimat und Geselligkeit stehen auch bei Kaiser Bier hoch im Kurs. Vor 30 Jahren brachte ORF-Moderator Philipp Meikl beides zusammen, seitdem gibt es das Gstanzlsingen auf dem Kaltenhauser Brauereigelände in seiner heutigen Form. Es gilt heute noch als die Schmiede des Gstanzlsingens und wirkte in den letzten 30 Jahren als Vorbild für viele Veranstalter und Vereine aus Österreich und Bayern.

Ihr 30-Jahre-Jubiläum feierte die Traditionsveranstaltung nun am vergangenen Wochenende standesgemäß mit zwei ausverkauften Tagen und mehr als 2000 Besuchern in der Festhalle. Meikl, mittlerweile Intendant, hatte dafür auch heuer wieder einige Schmankerl organisiert.

Die beiden Niederbayern Tom & Basti, Fixstarter in Kaltenhausen und Meister des Dialekthumors, waren am Samstag bei der Nachmittagsvorstellung um 13:30 Uhr sowie ein weiteres Mal um 19:30 Uhr auf der Bühne. Ebenso wie die vier Musiker von "AusgfuXt", die 2022 ihre Premiere in Kaltenhausen feierten. Gstanzl-Solist Josef Piendl vulgo "BÄFF" lieferte in gewohnter Art und Weise spaßige Gstanzln und die Musikanten der Hainbachmusi spielten mitreißende Stücke, so dass es die Besucher/-innen nicht mehr auf den Sitzplätzen hielt.



Am Sonntag wurde ab 11 Uhr zünftig aufgespielt - mit der "Steirischen Streich" gaben sich traditionell sechs steirische Vollblutmusiker die Ehre, mit den Krammerer Sängern zeigten sich typische Innviertler authentisch, originell und innovativ. Die Flachgauer Irrsbergmusi ergänzte als Inbegriff für traditionelles, schneidig-stimmiges Aufspielen das Jubiläumsprogramm am Sonntag, und "BÄFF" ließ es sich nicht nehmen, an beiden Tagen der Jubiläumsveranstaltung für Stimmung zu sorgen.