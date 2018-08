Kaltlufteinbruch: Erster Schnee fiel bis auf 800 Meter im Gasteinertal

Der Kaltlufteinbruch brachte das Ende der Hitzewelle und den ersten Schnee in Österreich: So zeigte sich das Gasteinertal schon ab 800 Meter leicht verschneit.

Per Whatsapp übermittelte uns eine SN-Leserin ihren ersten winterlichen Fotoeindruck: Im Bildvordergrund reifen noch einige Tomaten, im Hintergrund sehen wir ein schneebedecktes Dach.

Auch aus Matrei in Osttirol erreichten uns erste Wintergrüße - bei frischen drei Grad plus...

Die aktuelle Wetterprognose der ZAMG für Sonntag:

Der Tag beginnt verbreitet bedeckt und zunächst regnet es stellenweise noch leicht, im Süden Österreichs auch mäßig. Schnee fällt teils bis auf 1600m herab. Die Restwolken beginnen in Vorarlberg und Tirol etwas rascher Aufzulockern, im Laufe des Nachmittages entstehen dann auch weiter im Osten einige Wolkenlücken. Zudem setzt sich trockenes Wetter durch. Ein großflächiges Abziehen der Bewölkung wird aber erst gegen Abend erwartet. Der Wind kommt schwach bis mäßig, am Alpenostrand und zum Teil auf den Bergen lebhaft bis kräftig aus West bis Nord. Frühtemperaturen 6 bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 13 bis 20 Grad.

Am Freitagnachmittag wurden im steirischen Bad Radkersburg übrigens noch 32 Grad gemessen. Immerhin 31,5 Grad wurden in Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich erreicht. Mit 31,2 Grad kamen das burgenländische Kleinzicken und St. Andrä im Kärntner Lavanttal mit 30,8 Grad diesem Wert sehr nahe.

Quelle: APA