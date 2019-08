Kamin umgestürzt: Feuerwehr rettete Mann in Kuchl mit Drehleiter

Ein Mann verletzte sich bei Umbauarbeiten an seinem Haus. Feuerwehr und Rettungshubschrauber rückten zum Rettungseinsatz aus.

Bei Dachstuhlarbeiten an einem privaten Haus im Kuchler Ortsteil Georgenberg wurde der Hausherr am Freitagvormittag aus unbekannter Ursache durch einen umfallenden Kamin verletzt. Das Team des ÖAMTC-Rettungshubschraubers versorgte den Mann. Danach wurde er von den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Kuchl mit der Drehleiter vom Dach geholt. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in das Krankenhaus.

Quelle: SN