Kamin verqualmte Roßbrandhütte in Filzmoos: Fünf Verletzte

Der Rauch eines Ofens wurde vom Kamin zurück in die Hütte gedrückt. Die Urlauber erlitten Rauchgasvergiftungen.

Eine Gruppe von zwölf Urlaubern befand sich am Sonntag auf der Roßbrandhütte der Naturfreunde im Gemeindegebiet von Filzmoos. Am Nachmittag heizten die Personen den Ofen an. Dabei wurde der Rauch vom Kamin zurück in die Hütte gedrückt. Fünf Mitglieder der Gruppe erlitten Rauchgasvergiftungen. Zwei der Personen mussten von Notärzten versorgt werden. Diese beiden wurden ins Krankenhaus Schwarzach gebracht, einer davon wurde vom Rettungshubschrauber Martin 1 (Bild) geflogen. Drei weitere Personen wurden nach Schladming gebracht.