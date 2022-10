Kaminbrand in St. Michael im Lungau endet glimpflich

Die Freiwillige Feuerwehr kontrollierte den Brand. Es wurde niemand verletzt.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in einem Hotel in St. Michael ein Kaminbrand. Durch das Anheizen des offenen Feuers in der Schauküche des Hotels und anschließendem Funkenflug, fingen die Pechablagerungen im verbauten Edelstahlkamin des Rauchfanges Feuer. In weiterer Folge entstand starke Rauch- und Hitzeentwicklung in der Kaminanlage, wobei der Kamin zu glühen begann. Durch die Hitzeentwicklung begannen die vorhandenen

Fettablagerungen zu brennen. Dieses Feuer konnte durch den anwesenden Küchenchef mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Aufgrund des starken Rauchaustrittes wurde die Freiwillige Feuerwehr verständigt, die den Brand im Kamin kontrollieren und sichern konnte. Es wurde niemand verletzt, berichtet die Polizei.