Kampf dem Winter: Perchten haben zum Jubiläum viel zu tun

"An Fried, an Reim und an Gsund": Der neue, 31-jährige Hauptmann der Schönperchten zog mit seinem Gefolge vor 7000 Besuchern durch Altenmarkt. Vor 60 Jahren gab es die Premiere.

Es war eine eindrucksvolle Demonstration von gelebtem bodenständigen Brauchtum, das Altenmarkt am Sonntag Tausenden Besuchern geboten hat: Der Pongauer Perchtenlauf, die größte regelmäßige Brauchtumsveranstaltung im Land Salzburg, schlängelte sich durch ein Spalier von Schaulustigen. Es war dies ein Jubiläumszug, denn genau vor 60 Jahren, im Jänner 1959, gab es in Altenmarkt den ersten Perchtenlauf.