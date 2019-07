Kampf gegen den Müll: Aufräumen in Salzburgs Seen

77 Kilo Müll holten ehrenamtliche Taucher an einem Nachmittag aus dem Wolfgangsee. 4,5 Tonnen waren es in den letzten fünf Jahren.

Sascha Krüger und sein Team tauchen ab. Sie haben eine Mission: Die ehrenamtlichen Sportlerinnen und Sportler holen Müll aus den Salzburger Seen - oft Altlasten, aber auch neue Abfälle, die illegal entsorgt wurden. "Unsere Seen sind wunderschön, und das Wasser hat Topqualität, aber unser Umweltbewusstsein war nicht immer so stark, da unten schlummern doch einige Altlasten", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn beim Tauchgang am Wolfgangsee

Ein paar Luftblasen, langsam verschwindet das Team im Wasser des Wolfgangsees, nur das gelbe Sammelnetz schimmert noch ein wenig durch, bis man auch das nicht mehr sieht. Sascha Krüger, Obmann der Salzburger Umwelt- und Abfalltaucher, Konny Steidl, Jacqueline Kampner und Alexander Stinglmair haben ihren Arbeitsplatz an diesem Sommernachmittag in zirka 15 Meter Tiefe.



77 Kilogramm Müll

20 Minuten später haben die vier Ehrenamtlichen 77 Kilo Müll im Wolfgangsee gesammelt. Unter Wasser fanden sie Dosen, Schuhe, Flaschen, und einen alter Stromzähler. Aber in den Tiefen des Sees gibt es nicht nur Altlasten. "Heute war auch eine relativ neue, zerbrochene Glasflasche dabei - ziemlich nah am Ufer, eine echte Gefahr und nicht schön", sagt der Taucher-Obmann. Seit der Gründung des Vereins 2014 konnten insgesamt 16 Taucher bereits 4,5 Tonnen Müll aus den Seen holen.

"Früher war es durchaus üblich, vor allem in entlegenen Gemeinden, den Abfall im Winter auf das Eis zu bringen und dann einfach zu warten, bis sich das Problem quasi von selber löst. Deswegen finden wir oft sehr alten Müll, Dosen zum Beispiel, die es schon seit Jahrzehnten nicht mehr gibt", erklärt Krüger. Dabei bleibt es aber nicht. Die Umwelttaucher bringen alles zu Tage, von Autoreifen über Einkaufswagerl und Fahrräder bis hin zu Tresoren. "Leider immer leer", lacht das Team.

Quelle: SN